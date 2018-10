"Bądź miła", "traktuj go z szacunkiem". Oburzające rady dla ofiar molestowania w szkolnym podręczniku

Cytaty z podręcznika zalały dzisiaj media społecznościowe. Autorem publikacji "Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny" jest ksiądz Jean-Benoit Casterman. W opisie książki czytamy, że skierowana dla młodzieży powyżej 14 roku życia, dla wychowawców, rodziców i katechetów.

Kontrowersje wzbudziły dwa cytaty, które szybko znalazły się w mediach społecznościowych, publikowane przez rodziców uczniów, którzy korzystają z podręcznika.

"Przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem. Daj mu do zrozumienia, że schlebia ci zainteresowanie, które kieruje w twoją stronę, ale że będzie ci jeszcze milej, jeżeli będzie cię szanował. W żadnym wypadku nie bądź niegrzeczna, nie okazuj niesmaku: poniżysz i zranisz go, co może sprawić, że zechce się zemścić. Z szacunkiem podejdź do tego, że będzie czuł się urażony. Bądź miła" – czytamy w rozdziale poświęconym molestowaniu seksualnemu.

"Poproś o radę osoby, która może cię wesprzeć. Proś Najwyższego, który czyni cuda w sytuacjach takich jak te. Może 'potrząsnąć' sercem twojego prześladowcy, który w końcu zostawi cię w spokoju, a nawet zacznie szanować i cenić. Czystość zawsze popłaca" – pisze dalej autor.

Pod wrzuconymi zdjęciami tych cytatów pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.