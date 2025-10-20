TVP się "zwija". Koniec platformy streamingowej

Telewizja Polska zapowiada zamknięcie platformy TVP GO. Nadawca podkreśla, że skupia się na rozwoju TVP VOD – podał portal Wirtualne Media. Drogi Użytkowniku, mamy dla Ciebie ważną informację – usługa TVP Go wkrótce zostanie wyłączona" – taką wiadomość otrzymali użytkownicy.

Użytkownicy zarejestrowani na TVP GO są informowani mailowo, że usługa "wkrótce zostanie wyłączona". Telewizja Polska przekierowuje ich na platformę TVP VOD. Wskazuje się, że są tam dostępne "kanały na żywo wraz z 7-dniową historią odtwarzania, a ponadto produkcje oryginalne TVP, przedpremierowe odcinki seriali oraz biblioteka filmów fabularnych i dokumentalnych".

– Nasze działania obejmują zarówno serwisy internetowe, jak i aplikacje, w tym TVP GO, dostępne na urządzeniach mobilnych i telewizorach obsługujących technologię HbbTV. Z przyczyn technologicznych i funkcjonalnych serwis TVP GO przestał pełnić główną rolę w zakresie dostępu do kanałów TVP na żywo online. Obecnie trwa proces jego stopniowego wygaszania, który planowo zakończy się na przełomie 2025 i 2026 roku – przekazał Wirtualnym Mediom Dział Komunikacji Korporacyjnej Telewizji Polskiej.

TVP VOD zachęca do logowania się

Na platformie TVP VOD użytkownicy mogą logować się z użyciem swojego profilu z TVP GO. "TVP GO zostało uruchomione w lutym 2022 roku jako aplikacja do telewizji hybrydowej oraz na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Są tam dostępne streamy większości stacji należących do publicznego nadawcy, wraz z usługami dodatkowymi" – czytamy.

Badanie Mediapanel z września 2025 roku pokazało, że aplikację odwiedziło 151,1 tys. internautów. Każdy z nich spędził tam średnio 2 godziny, 3 minuty i 47 sekund. TVP GO działa m.in. w formie aplikacji mobilnej.

Na TVP VOD streaming wszystkich stacji publicznego nadawcy pojawił się w połowie 2023 roku.

