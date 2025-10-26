Uwiąd nacjonalizmu

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI Po publikacji "Myśli nowoczesnego Polaka" Dmowski musiał wiele razy, również w przedmowach do kolejnych wydań książki, tłumaczyć się, że nie jest wielbicielem pruskiej przemocy w polityce i że nie porzuca uniwersalnych pojęć moralnych.
Bo istotnie, zastrzegając wielokroć, że pamięta o wszystkich pruskich niegodziwościach, o samym tym państwie pisał ze szczerym podziwem.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.