W sukience czy w spodniach?
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

W sukience czy w spodniach?

Wioślarka Katarzyna Zillmann
Wioślarka Katarzyna Zillmann Źródło: PAP / Leszek Szymański
GWIAZDOBZDUR Taneczny show "Taniec z gwiazdami" musi nadążyć za trendami ideologicznymi.

W aktualnej edycji występuje więc pierwsza w historii para damsko-damska. W roli gwiazdy wioślarka Katarzyna Zillmann. Po jednym z ostatnich występów jurorka Iwona Pavlović zachęciła sportsmenkę, aby zatańczyła choć raz w sukni. – Ja mam, Kasiu, jedną prośbę. Oczywiście ty nie musisz, bo ja tu nie jestem od tego, żeby coś ci kazać zrobić. Czy dałabyś się namówić, żeby zatańczyć w jakiejś pięknej sukni, twojego projektu nawet, i w butach na obcasie? – zapytała, na co Zillmann odparła: – Ja myślę, że kobiecość możemy definiować my.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

