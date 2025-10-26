W sukience czy w spodniach?

W aktualnej edycji występuje więc pierwsza w historii para damsko-damska. W roli gwiazdy wioślarka Katarzyna Zillmann. Po jednym z ostatnich występów jurorka Iwona Pavlović zachęciła sportsmenkę, aby zatańczyła choć raz w sukni. – Ja mam, Kasiu, jedną prośbę. Oczywiście ty nie musisz, bo ja tu nie jestem od tego, żeby coś ci kazać zrobić. Czy dałabyś się namówić, żeby zatańczyć w jakiejś pięknej sukni, twojego projektu nawet, i w butach na obcasie? – zapytała, na co Zillmann odparła: – Ja myślę, że kobiecość możemy definiować my.