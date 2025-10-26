Jarku, głosowałem, jak uważam. Przecież nie mieliśmy dyscypliny w klubie…

Dyscypliny nie było, ale ja się uważnie przyglądam i odbywam rozmowy wychowawcze.

No, ale kiedy ja uważam, że…

Dobrze się zastanów, co chcesz powiedzieć. Od tego może zależeć, z którego miejsca wystartujesz. I czy w ogóle.

… uważam, że muszę przemyśleć swoje postępowanie.

Dobrze by było. A teraz wyczyść kuwetę i nasyp kotu jedzonka.