PODSŁUCHANE Janusz, głosowałeś przeciwko zakazowi hodowli na futra!
Jarku, głosowałem, jak uważam. Przecież nie mieliśmy dyscypliny w klubie…
Dyscypliny nie było, ale ja się uważnie przyglądam i odbywam rozmowy wychowawcze.
No, ale kiedy ja uważam, że…
Dobrze się zastanów, co chcesz powiedzieć. Od tego może zależeć, z którego miejsca wystartujesz. I czy w ogóle.
… uważam, że muszę przemyśleć swoje postępowanie.
Dobrze by było. A teraz wyczyść kuwetę i nasyp kotu jedzonka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
