Triumf perfekcjonizmu

  Radosław Wojtas

XIX Konkurs Chopinowski. Laureat pierwszego miejsca, Eric Lu z USA
XIX Konkurs Chopinowski. Laureat pierwszego miejsca, Eric Lu z USA Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Eric Lu, zdobywca I nagrody w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, nie był faworytem ekspertów i publiczności, a jednak zdaniem jurorów zaprezentował się najlepiej ze wszystkich uczestników. – Moje marzenie się spełniło i jestem głęboko wzruszony – powiedział amerykański pianista, który już raz, przed 10 laty, startował w Konkursie Chopinowskim

Nigdy w blisko 100-letniej historii Konkursu Chopinowskiego nie zdarzyło się tak, by najwyższy laur przypadł pianiście, który już wcześniej był w konkursie nagradzany, a tak właśnie jest w przypadku Erica Lu. Jurorzy ogłosili werdykt po czterech godzinach rozmów. – Długo obradowaliśmy, bo nasza dyskusja na tematy artystyczne była niezwykle ożywiona, ale udało nam się pokonać wszystkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia rezultatu końcowego. Wydaje mi się, że mamy wspaniały wynik konkursu – powiedział Garrick Ohlsson, przewodniczący jury, znakomity pianista, pierwszy Amerykanin, który zwyciężył w Konkursie Chopinowskim. Ohlsson sięgał po najwyższy laur w 1970 r., a 55 lat później, gdy kierował pracami jury, wyczyn ten powtórzył jego rodak.

