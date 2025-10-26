Profesor i Bardotka

SPODE ŁBA Bardzo ciekawe spory rozpalają się właśnie w łonie największej polskiej partii opozycyjnej.
Jak grzmi jej prominentny polityk, prof. Przemysław Czarnek, popierana przez większość polityków PiS ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych "jest błędem z kilku powodów – gospodarczych, jak i również ideologicznych".
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
