Palantir wchodzi do Polski. Kontrowersyjna firma będzie współpracować z wojskiem

"Bazy danych i analiza informacji – to kluczowy element w budowie bezpieczeństwa, a list intencyjny który podpisaliśmy z Palantir Technologies Inc. dotyczący współpracy w zakresie sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa to krok do budowy nowych zdolności Wojska Polskiego w tych obszarach" – napisał w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To inwestycja w przyszłość – w technologię i bezpieczeństwo obywateli. Dla Wojska Polskiego to szansa na wdrażanie najnowszych i wysokospecjalistycznych rozwiązań" – dodał.

Podpisano list intencyjny

– W miarę naszego dalszego zwiększania skali, oczywiście szukamy sposobów inwestowania w Polsce nie tylko w obszar wojskowy, ale także w technologie podwójnego zastosowania, które moim zdaniem są jedną z największych zalet dla bazy przemysłowej w Europie – powiedział podczas podpisania listu intencyjnego dyrektor generalny Palantir Technologies Alex Karp.

Dodał, że "będzie to miało również wpływ na technologie nie związane z obronnością i pomoże reszcie Europy nadrobić zaległości w oparciu o Warszawę". Podkreślił, że "wiele z najważniejszych i najciężej pracujących" osób w jego firmie to właśnie Polacy.

– Jest ich u nas wielu. Powszechnie wiadomo, że byłem jedną z pierwszych osób, które zainwestowały w polskie talenty w Dolinie Krzemowej. Rewolucja w dziedzinie AI jest w nieproporcjonalnie dużym stopniu napędzana przez polskich inżynierów. Bardzo cenię sposób, w jaki zarządzacie swoim krajem. Myślę, że jest to naukowa gwiazda Europy – ocenił Karp.

Komunikat MON o współpracy z Palantirem

MON podało w komunikacie, że Palantir Technologies to "amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w analizie danych na dużą skalę".

"Oferuje zaawansowane oprogramowanie umożliwiające integrację, przetwarzanie, analizę i wizualizację ogromnych zbiorów danych – w szczególności dla potrzeb sektora publicznego, obronnego, wywiadowczego oraz dużych firm przemysłowych" – czytamy.

Cenckiewicz gratuluje Kosiniakowi-Kamyszowi. "Brawo"

Współpracy z Palantirem pogratulował ministrowi obrony szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. "Brawo! To jest ważny dzień dla polskiej armii, to jest ważny dzień dla Polski! Gratulacje dla Kosiniaka-Kamysza i MON. Zapewne nie zdajecie sobie sprawy Rodacy jak to jest ważne!" – napisał szef BBN w serwisie X.

Kontrowersje

Działalność firmy założonej przez Petera Thiela budzi liczne kontrowersje, m.in. z powodu współpracy z izraelskim wojskiem, któremu Palantir dostarcza technologię do inwigilacji Palestyńczyków w czasie wojny w Strefie Gazy. Oprogramowanie firmy jest wykorzystywane m.in. do walki z przestępczością i terroryzmem, ale również w celu typowania imigrantów do wydalenia z USA. Krytycy zarzucają Palantirowi łamanie praw człowieka.

