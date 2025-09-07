Kto zarabia na dramacie Gazy?

Najsłynniejszy dotychczas przypadek zaangażowania wielkich firm w masowych mordach miał miejsce w czasie drugiej wojny światowej. W niemieckich obozach koncentracyjnych swoje własne oddziały posiadały m.in. IG Farben, Siemens czy BMW. Pierwsza z nich, produkująca słynny cyklon B, miała w Norymberdze nawet wytoczony osobny proces i w konsekwencji została zmuszona do podziału.

Rozmiaru niemieckiego ludobójstwa z okresu drugiej wojny światowej nie sposób zrównywać z tym, co dzieje się obecnie w Gazie, ale niestety działania podejmowane przez Izrael zdecydowanie posiadają charakter ludobójczy. Zastosowany odwet już dawno temu stał się nieproporcjonalny do skali pierwotnego ataku. Pomimo tego bardzo wiele zachodnich firm i instytucji finansowych współuczestniczy w skandalicznych poczynaniach żydowskiego państwa, czerpiąc z tego tytułu znaczne korzyści.