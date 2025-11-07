Niezidentyfikowany obiekt spadł koło Wrocławia

Zawiadomienia dotyczyły rejonów Kątów Wrocławskich, Magnic i Wilkanowa w powiecie kłodzkim.

Kierowca podróżujący autostradą A4 poinformował służby, że w pobliżu Stróży pod Wrocławiem zauważył obiekt spadający z nieba. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz straż pożarną, które przez całą noc prowadziły poszukiwania. Następne zgłoszenie napłynęło o świcie, około godziny 6.00, z okolic Kłodzka.

Wszystkiemu winne meteoryty?

W piątkowy poranek Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał, że wszystkie doniesienia zostały szczegółowo sprawdzone. Do przeszukania terenów wykorzystano m.in. drony z kamerami termowizyjnymi, którymi posługiwali się strażacy i funkcjonariusze policji.

"Nie ujawniono żadnych obiektów ani śladów upadku. W powiecie kłodzkim służby kończą już działania sprawdzające, które do tej pory niczego nie potwierdziły" – przekazał urząd w komunikacie.

Władze województwa zapewniły, że żadne z doniesień nie zostało zlekceważone, a celem działań było pełne wyjaśnienie sytuacji. "Wiele wskazuje na to, że obserwowane zjawiska mogły być związane z naturalnym rojem meteorów Południowe Taurydy, którego maksimum przypada właśnie teraz" – dodano w oświadczeniu.

