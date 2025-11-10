Pakt migracyjny. Zaskakujące informacje w sprawie Polski

Jak informuje RMF FM wynika to z przyjętej w poniedziałek agendy Parlamentu Europejskiego.

11 października radio poinformowało, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz kontrybucji finansowych.

Pakt migracyjny zakłada „obowiązkową solidarność”, czyli relokację migrantów, płacenie za nieprzyjmowanie migrantów lub wsparcie operacyjne.

Źródło w Parlamencie Europejskim poinformowało radio, że „Komisja Europejska ma przyjąć przepisy w środę rano, a następnie po 15 godzinach przedstawić je na sesji plenarnej eurodeputowanym w Brukseli”. Decyzji należy się spodziewać w tym tygodniu.

Pierwotnie decyzja Komisji Europejskiej miała zapaść 15 października. Była to prawna data zapisana w rozporządzeniu o pakcie migracyjnym.

Komisja Europejska nie dotrzymała jednak terminu, argumentując, że wykonuje tę pracę „po raz pierwszy i potrzebuje więcej czasu”. Nieoficjalnie informowano, że chodziło o to, aby kontrowersyjne zapisy nie były publikowane przed wyborami w Holandii.

„Opóźnienie nie miało nic wspólnego z korzystnymi dla Polski zapisami” – czytamy.

Pakt migracyjny zatwierdzony

W maju 2024 roku ministrowie finansów państw unijnych ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny. Przeciwko głosowały trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry. Pakt ma kompleksowo regulować sprawy migracji w Unii Europejskiej, w tym kwestie związane z pomocą udzielaną krajom znajdującym się pod presją migracyjną.

Odrzucenie paktu migracyjnego deklarował już w kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki. W październiku polski przywódca napisał w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca Komisji Europejskiej uwzględni ten fakt w swych działaniach.

