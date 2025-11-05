Nawrocki jasno: Żadne kwoty imigrantów nie będą przyjmowane

Karol Nawrocki przebywa z wizytą na Słowacji, gdzie spotkał się z tamtejszą głową państwa Peterem Pellegrinim i wystąpił z nim na wspólnej konferencji prasowej. Nie brakowało punktów wspólnych.

Nawrocki wypowiedział się m.in. w przedmiocie budowania współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Zaznaczył, że Warszawa, podobnie jak Bratysława nie podporządkuje się władz Unii Europejskiej wymagającym od państw członkowskich relokacji na swoich terytoriach nielegalnych imigrantów w ramach paktu migracyjnego.

Nawrocki: Żadne kwoty imigrantów nie będą przyjmowane

– Dzisiaj potwierdzamy naszą gotowość do współpracy. Rzecz, która jest ważna dla obywateli Polski, Słowacji i całej Europy Środkowo-Wschodniej to kwestia migracji. Bardzo się cieszę, że Polska i Słowacja są po tej samej stronie analizy sytuacji w odniesieniu do imigracji w Europie. Nasze stanowisko jest jasne i mam głęboką nadzieję, że do naszego stanowiska przekonamy też naszych partnerów z Budapesztu i Pragi – powiedział prezydent.

Przypomnijmy, że w tym zakresie zarówno Węgry, jak i po zmianie władzy Czechy, również mają dla Brukseli jasną odpowiedź.

Prezydent zaznaczył, że Polacy i Słowacy czują się w swoich domach gospodarzami. – Żadne kwoty imigrantów nie będą przyjmowane i z całą pewnością ja, ani prezydent Pellegrini, nie zgodzimy się na to, aby o migracji na teren Rzeczpospolitej, czy Słowacji, o takim procesie migracji, o procesie który jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla naszego codziennego życia, dla naszych kobiet, dla naszych dzieci decydowała Bruksela bądź Unia Europejska – przypomniał Karol Nawrocki.

Nawrocki do von der Leyen: Polska nie zrealizuje paktu migracyjnego

W październiku prezydent Nawrocki skierował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, niemieckiej polityk Ursuli von der Leyen, w którym zaznaczył, że Polska nie zrealizuje paktu migracyjnego.

"Szanowna Pani Przewodnicząca, przed Komisją Europejską stoją w najbliższym czasie istotne decyzje, uprzejmie informuję więc, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt" – wskazał w zakończeniu listu.

Istotą paktu migracyjnego (9 rozporządzeń, 1 dyrektywa) jest relokowanie imigrantów z Afryki i Azji po wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli państwo członkowskie UE odmówi ich wpuszczania, podatnicy tego państwa będą musieli zapłacić karę za każdego nieprzyjętego. Pakt migracyjny zakłada, że w "sytuacji kryzysowej" Komisja Europejska może zwiększyć ilość imigrantów, jaką mają wpuścić na swoje terytorium poszczególne państwa.

