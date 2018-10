Lisicki: Jaki popełnił błąd

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" ocenił, że za pewną nowość można uznać fakt, że PO zdefiniowała jako problem Mateusza Morawieckiego. – Stąd chociażby kampania, która rusza dzisiaj i ma pokazywać premiera jako człowieka, który kłamie. To jest wykorzystywane po to, aby pokazać, że Morawiecki jest człowiekiem dwulicowym. PO uderza w niego, bo jest atutem PiS – wskazywał.

Lisicki odniósł się też do rezygnacji przez Patryka Jakiego z członkostwa w Solidarnej Polski podczas piątkowej debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta Warszawy. – Patryk Jaki popełnił błąd, zrobił to za wcześnie. Jeśli przyjąć argumentację, że walczymy o ponad 50 proc., to lepsze byłoby to w II turze. W I turze trzeba zmobilizować swoich. Gdyby Jaki zaczekał z deklaracją do II tury, to można byłoby to uznać, że jest to sprawne (...) Jaki startował w sytuacji kogoś, o kim mówiono, że nie ma szans. Jednak w wyniku działań udało mu się doprowadzić do tego, że stał się głównym rozgrywającym i to jest jego sukcesem. Ten ruch można też odczytywać jako zamanifestowanie niezależności względem Zbigniewa Ziobry – powiedział.

