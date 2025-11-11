"Oczywiście nie zniechęcamy". W TVP Info o Marszu Niepodległości

Od rana w Warszawie trwają uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Centralne obchody, z m.in. odprawą wart, odbyły się w południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

W TVP Info relacjonowano przygotowania do wydarzeń na placu. Reporterka stacji poinformowała widzów, że w tym roku prezydent RP pójdzie w Marszu Niepodległości. – Na tym nie zakończy prezydent udziału w uroczystościach państwowych, bo zapowiedział również, że będzie brał udział w Marszu Niepodległości. Ten ma zebrać się na rondzie Dmowskiego o godz. 14. Nieco po godz. 14 wymarsz i zakończy się w okolicach Stadionu Narodowego – przekazała.

"Nie zniechęcamy"

– Oczywiście nie zniechęcamy do udziału w tym marszu. Wiele osób, z którymi dziś rozmawiałam, którzy przyszli na uroczystości przy placu Piłsudskiego mówiło, że później na ten marsz się wybiera. Ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy właśnie w ten sposób chce spędzać to święto, czy to najlepsze miejsce, żeby zabierać tam dzieci, to w tym samym czasie rozpoczyna się festiwal "Wspólna Niepodległa" na Krakowskim Przedmieściu – stwierdziła dziennikarka.

"W ramach obchodów Święta Niepodległości, w godz. 14.00-19.00 na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się wielki plenerowy festyn. W jego programie znalazły się liczne atrakcje, które będą towarzyszyć mieszkańcom stolicy przez całe popołudnie. W paradach ulicznych, które wprowadzą wszystkich w klimat świętowania, wezmą udział orkiestry Brass Federacja, Olek Orkiestra, All Dęte Brass Band oraz Orkiestra Dęta Echo Gór, Uniwersytecki Teatr Tańca 'Warszawianka', grupy rekonstrukcyjne GRH Bluszcz i Grenadiere, uczniowie Liceum im. T. Kościuszki z Buska-Zdroju, bicykliści, szczudlarze, a także przedstawiciele Policji Państwowej" – podano na stronie gov.pl.

Czytaj też:

Celebrytka rozprawia o Polsce. "To wybór, który podejmujemy każdego dnia"Czytaj też:

Tusk w Gdańsku. "Piłsudski słyszał, że jest agentem niemieckim"