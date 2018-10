"Do takiej firmy jak TVN opłaci się dopłacić, żeby mieć wpływ na politykę". TVP.Info ujawnia kolejną taśmę

TVP.info ujawniło kolejne nagranie z jednej z warszawskich restauracji. Zarejestrowano na nim rozmowę byłego premiera Waldemara Pawlaka z najbogatszym Polakiem Michałem Sołowowem. Rozmowa dotyczy m.in. wpływu mediów o zagranicznym kapitale na polską politykę. Portal wiąże tę rozmowę z ujawnionymi przez Onet rozmowami premiera Mateusza Morawieckiego. "Od początku października nad jednym trzygodzinnym nagraniem siedzi pięciu dziennikarzy tego portalu i szuka materiałów na szefa polskiego rządu. Nagranie, do którego dotarł portal tvp.info, dotąd nieznane opinii publicznej – rzuca nowe światło na przedwyborcze działania Onetu" – uważa portal.

Co jest na ujawnionym nagraniu?



Waldemar Pawlak: Jeżeli pan spojrzy na taką bardzo opiniotwórczą stację, na przykład TVN, to kapitalizacja TVN jest grubo poniżej pana pomysłu np. na Azoty, i TVN w naszym kraju ma dużo większy wpływ niż wiele innych sporych całkiem firm (…)



Michał Sołowow: TVN nie generuje cashu, panie premierze, i dlatego jest na tyle wyceniany. Tu jest jakby…

Waldemar Pawlak: Bardzo dobrze pan na to patrzy, otóż ja bym powiedział dalej, że można by sobie nawet wyobrazić, że do takiej firmy jak TVN opłaci się dopłacić, żeby mieć taki wpływ na politykę jak TVN. Niemcy sobie kupili - przez inwestycję w Axel Springer – „Fakt”, „Newsweek”, Onet. To są przykłady, gdzie ja mogę jednak powiedzieć, że na Tuska większy wpływ ma artykuł w „Fakcie” niż opinia Konfederacji Pracodawców czy Komisji Trójstronnej. (…) Dzisiaj oddziaływanie mediów, które są pod kontrolą różnych międzynarodowych koncernów, jest dużo większe na polski rząd niż wszystkich przedsiębiorców razem wziętych.

Niedowierzającemu w tak duże znaczenie prywatnych mediów Sołowowi Pawlak tłumaczy dalej: "Niech pan wrzuci sobie statystykę – w ilu przypadkach TVN zaatakowało międzynarodowe globalne koncerny, a w ilu przypadkach zaatakowało w dużych programach polskich przedsiębiorców, to pan zobaczy. To nie jest tak, że dziennikarze to jest takie bezhołowie i bezmózgowie. Niech pan sobie wyobrazi, że w Polsacie jakiemuś dziennikarzowi zachciałoby się skrytykować inwestycje Solorza, Polkomtel czy jakieś inne…".

W dalszej części rozmowy były szef Ludowców próbuje przekonać milionera do inwestycji w TVN. – Nieproporcjonalnie duży wpływ mają aktywa stosunkowo nieduże na kształtowanie tych warunków, w których żyjemy. Premier się bardziej przejmuje, że mu zrobią koło pióra w gazecie czy w telewizji niż tym, że na przykład nie przygotuje dobrych regulacji – mówi na nagraniu Pawlak. Sołowow sugeruje, że liderem takiego przedsięwzięcia powinien zostać Jan Kulczyk.