Sędzia z Iustitii z nowym stanowiskiem. Ma rozliczać innych sędziów

Portal oko.press informuje, że sędziego Gąciarka awansowała 14 listopada sędzia Joanna Raczkowska, nowa rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, powołana przez Waldemara Żurka. Aktywny członek upolitycznionego stowarzyszenia sędziów "Iustitia" (pełni funkcję członka zarządu i kieruje stołecznym oddziałem organizacji). Zastąpi na tym stanowisku odwołanych niedawno przez Raczkowską dwóch zastępców rzecznika, nominowanych za czasów sędziego Piotra Schaba: Adama Jaworskiego i Piotra Bojarczuka.

Jak podano, Piotr Gąciarek "będzie oceniał pod kątem etycznym i dyscyplinarnym działania oraz zachowania stołecznych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz prezesów stołecznych sądów rejonowych". Sędzia zapewnia, że funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego będzie pełnił w interesie publicznym i dla dobra wymiaru sprawiedliwości. "Nie będę kierował się chęcią odwetu. Szykany, których doznałem w przeszłości, nie będą miały żadnego wpływu na podejmowane przeze mnie decyzje" – podkreśla.

Rzecznicy dyscyplinarni nie przyjmują do wiadomości skutk ów decyzji Żurka

– Nazywam się Piotr Schab, jestem Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych, pozostaję prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Po mojej lewej stronie sędzia Przemysław Radzik, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Po prawej stronie Michał Lasota, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – mówił podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej sędzia Schab, kwestionując stanowisko ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

– Komunikujemy po raz kolejny, że nie mamy prawa zaniechać stosowania się do przepisu artykułu 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, formującego państwową zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zupełnie niezależnie od tego, jakie manipulacje polityczne zostaną skierowane przeciw nam personalnie zarówno przez resort sprawiedliwości, jak też tych sędziów, którzy podjęli się bezprawnej współpracy z resortem sprawiedliwości, nie odstąpimy od determinacji w przestrzeganiu wiążącego nas prawa – zapewnił sędzia.

Piotr Schab dodał, że on i jego współpracownicy pozostają na swoich funkcjach i będą je pełnić "w takim zakresie, w jakim będzie to nam dane".

