"Korupcja polityczna". Znane stowarzyszenie sędziów z dofinansowaniem z resortu

MEN w czerwcu ogłosiło wyniki konkursu dotacyjnego ministra edukacji „Młodzi obywatele”. Celem konkursu było „wzmocnienie zaangażowania uczniów w życie społeczne i rozwój ich kompetencji obywatelskich poprzez realizację lokalnych inicjatyw edukacyjnych”.

Dotacje otrzymały 164 podmioty, a ich łączna kwota wynosi prawie 30 mln zł.

"Iustitia" z dofinansowaniem z MEN. "Korupcja polityczna"

Poseł PiS Michał Moskal przekazał na konferencji prasowej przed MEN, że wśród podmiotów, które uzyskały dofinansowanie jest m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”.

Wraz z posłem Marcinem Porzuckiem rozpoczną kontrolę poselską w resorcie.

Michał Moskal ocenił, że rząd dokonuje „korupcji politycznej”. Stwierdził, że widać to w kontekście programu „Młodzi obywatele”, gdzie – jak mówił – „organizacjami, które otrzymują wsparcie, są organizacje upolitycznione, których sędziowie mają wydawać polityczne wyroki w sprawach ludzi związanych z PiS”.

Polityk ocenił, że przyznanie pieniędzy Stowarzyszeniu i Fundacji „Iustitia” pokazuje, że instytucje państwowe, w tym MEN, mają służyć „przelewaniu środków do swoich”.

Podczas kontroli poselskiej w MEN posłowie chcą się dowiedzieć m.in. w jaki sposób środki zostały przyznane tym podmiotom, jakie były kryteria wyboru, na jakie konkretne projekty wnioskowały i kto zasiadał w komisjach konkursowych.

Tyle środków z MEN otrzymała "Iustitia"

MEN przekazał, że stowarzyszenie na projekt „Hallo! Tu Konstytucja” otrzymało 139 877 zł. Z kolei fundacja na projekt „100 lekcji w sądzie” otrzymała 114 500 zł.

W stowarzyszeniu „Iustitia” aktywnie działał obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

