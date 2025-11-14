Porażka edukacji zdrowotnej. Ujawniono, ilu uczniów uczęszcza na zajęcia

Z danych opublikowanych w czwartek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2025/2026 w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczy 920 925 uczniów, czyli około 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Jak wynika z danych z prawie 100 proc. szkół, najwięcej uczniów zapisanych na edukację zdrowotną jest w szkołach podstawowych – 804 539 uczniów, czyli 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących to 55 003 uczniów (10,08 proc.), a w technikach – 30 729 (7,78 proc.), W branżowych szkołach I stopnia na edukację zdrowotną uczęszcza 27457 uczniów (14,40 proc.), zaś w szkołach artystycznych – 3083 (18, 33 proc.).

MEN tłumaczy, że „frekwencja była zależna od organizacji pracy szkoły, umiejscowienia przedmiotu w planie lekcji, uwarunkowań lokalnych, specyfiki szkoły, co w wielu przypadkach wpłynęło na różnice w udziale uczniów w zajęciach”.

Edukacja zdrowotna. Tylu uczniów w poszczególnych województwach uczęszcza

Ministerstwo podało frekwencję na edukacji zdrowotnej w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie – 69 317 uczniów (29,90 proc.),Kujawsko-Pomorskie – 60 403 (37,26 proc.),

Lubelskie – 34 362 (21,72 proc.),

Lubuskie – 31 378 (38,31 proc.),

Łódzkie – 61 646 (32,66 proc.),

Małopolskie – 65 385 (22,27 proc.),

Mazowieckie – 128 639 (25,80 proc.),

Opolskie – 22 576 (32,30 proc.),

Podkarpackie – 28 804 (17,19 proc.),

Podlaskie – 18 749 (21,53 proc.),

Pomorskie – 62 045 (29,51 proc.),

Śląskie – 111 283 (31,70 proc.),

Świętokrzyskie – 25 054 (28,54 proc.),

Warmińsko-Mazurskie – 34 332 (32,00 proc.),

Wielkopolskie – 122 054 (38,59 proc.),

Zachodniopomorskie – 44 883 (34,60 proc.).

Miasta wojewódzkie. Frekwencja w miastach wojewódzkich

Jeśli zaś chodzi o frekwencję uczniów na edukacji zdrowotnej w poszczególnych miastach wojewódzkich, to oscyluje ona między około 20 proc. a 35 proc.. Najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (35,66 proc.), a najniższy w Rzeszowie (14,49 proc). Dane z miast wojewódzkich dotyczące uczestnictwa w edukacji zdrowotnej prezentują się następująco:

Wrocław – 16 929 uczniów (26,32 proc.),

Bydgoszcz – 9 619 uczniów (31,31 proc.)

Włocławek – 2 859 uczniów (31,08 proc.),

Lublin – 7 628 uczniów (21,39 proc.),

Gorzów Wielkopolski – 4 632 uczniów (35,66 proc.),

Zielona Góra – 3 905 uczniów (26,98 proc.),

Łódź – 17 944 uczniów (33,23 proc.),

Kraków – 21 884 uczniów (29,77 proc.),

Warszawa – 51 455 uczniów (27,92 proc.),

Opole – 3 938 uczniów (27,69 proc.),

Rzeszów – 3 612 uczniów (14,49 proc.),

Białystok – 6 515 uczniów (20,82 proc.),

Gdańsk – 12 640 uczniów (29,11 proc.),

Katowice – 7 806 uczniów (31,54 proc.),

Kielce – 4 258 uczniów (19,81 proc.),

Olsztyn – 4 515 uczniów (24,70 proc.),

Poznań – 20 691 uczniów (32,93 proc.),

Szczecin – 10 474 uczniów (28,77 proc.).

Edukacja zdrowotna. Nowy przedmiot w szkołach

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sami.

