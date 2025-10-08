Porażka edukacji zdrowotnej. Nowacka znalazła winnych

Podczas konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka została zapytana o powody niskiego zainteresowania przedmiotem edukacja zdrowotna.

– My, oczywiście, mieliśmy świadomość, co znaczy nieobowiązkowość przedmiotu. Tak, jak państwo doskonale wiecie, to jest bardzo dobrze przygotowany i bardzo potrzebny przedmiot. Przedmiot, który ma dać dzieciakom i młodym osobom odporność, który przygotowuje do dorosłego życia w szczególnych, istotnych obszarach. Tyle lekarze mówią o medycynie prewencyjnej. My ją dajemy w szkołach – tłumaczyła.

Zdaniem Barbary Nowackiej "burza polityczna rozpętana przez Episkopat i polityków prawicy spowodowała, że przedmiot został w tym roku wprowadzony jako nieobowiązkowy".

– Oczywistą konsekwencją nieobowiązkowości jest to, że spora część uczniów i rodziców decyduje się niestety na nieskorzystanie z tego przedmiotu. My cały czas apelujemy, żeby dać przedmiotowi szansę – dodała.

Edukacja zdrowotna. Ilu uczniów zostało wypisanych?

Pytana o to, ilu uczniów zostało wypisanych z edukacji zdrowotnej, Barbara Nowacka odpowiedziała, że "kiedy będziemy mieli kompletne dane ze wszystkich szkół, czyli wtedy, kiedy dyrektorzy je wpiszą, oczywiście je państwu dostarczymy". – Zakładam, że będzie to pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego – dodała.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sami.

Z napływających danych wynika, że większość uczniów została wypisana z edukacji zdrowotnej. Tylko w warszawskich szkołach ponadpodstawowych ponad 86 proc. uczniów zostało wypisanych z przedmiotu. W szkołach podstawowych – 57 proc. uczniów.

