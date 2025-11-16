Platan Mariana Dąbrowskiego

Założycielu i szefie legendy polskiej prasy, "Ilustrowanego Kuriera Codziennego", na który przed wojną psioczono bez opamiętania, ale czytali go wszyscy, a kto w nim nie publikował – ten się nie liczył.

"Marian Dąbrowski – mówiąc dzisiejszym językiem – powiada autor książki, Piotr Legutko, nawiasem mówiąc eksnaczelny »Czasu Krakowskiego« i »Dziennika Polskiego« – był trendsetterem.