Morawiecki: Będziemy odtwarzali połączenia kolejowe

Morawiecki przypomniał, że gdy wchodziliśmy w okres wolnej Polski, to wówczas było około 30 tys. kilometrów torów kolejowych. Jak dodał, później większość rządów zamykała częściowo niektóre połączenie, aż do łącznej liczby około 20 tys. km torów kolejowych. – My podejmujemy się pewnego programu, który ma to zjawisko, to niekorzystne zjawisko odwrócić (...) Bardzo się cieszę, że tworzymy cały program, który ma objąć miasta w wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców, z których mają być połączenia do większych ośrodków, tak żeby cała ta sieć komunikacyjna kierowała się swojego rodzaju logiką i jednocześnie tworzyła jednolity ruszt komunikacyjny z punktu widzenia zdolności mieszkańców poszczególnych regionów do przemieszczenia się, poruszania się po terytorium naszego kraju. uważamy, że to fundament Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, żeby takie możliwości były – powiedział.



Premier miał również konferencję na trasie S8 k. Wyszkowa, gdzie odniósł się do wydatków na drogi. – Chcę powiedzieć o naszej wielkiej inwestycji, z którą też ruszyliśmy, ale inwestycji trochę innego rodzaju. Mianowicie nie droga ekspresowa, autostrada, tylko drogi lokalne. Bo jak przemierzyłem wiele kilometrów dróg teraz, przez ostatnich kilka miesięcy, to widać było, że te drogi, tam gdzie one są, autostrady, to bardzo duże osiągnięcie cywilizacyjne, ale żeby rzeczywiście Polakom można było powiedzieć, że podnosimy standard życia do poziomie prawdziwie europejskiego, to nie tylko ten przejazd pomiędzy dużymi ośrodkami, jak tutaj. To bardzo ważne, ale również drogi dojazdowe, krajowe, wojewódzkie i powiatowe, czyli krótko mówiąc, wszystkie drogi lokalne, które tak krwiobieg doprowadza do tych głównych naszych arterii w naszym organizmie krew ze wszystkich części naszego ciała – powiedział.