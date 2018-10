Marszałek z PO o rządzie PO-PSL: Ch***y, banda debili, nic nie rozumieją

Przypomnijmy, że wcześniej ujawniono nagranie, na którym słychać, jak poseł PO Bartosz Arłukowicz (ówczesny minister zdrowia) oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz planowali ustawienie głosowania dla lokalnego biznesmena. Spotkanie odbyło się w październiku 2013 roku.

Dzisiaj TVP3 Szczecin opublikowała kolejny fragment rozmowy. Tym razem jej uczestnicy nie oszczędzają nawet własnego rządu, konkretnych ministrów, a także zdradzają też fatalny stan państwowych finansów.

Rozmowa o Jacku Rostowskim, ministrze finansów w rządzie Donalda Tuska:

OLGIERD GEBLEWICZ: (...) On nie jarzy.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: To jest też, słuchajcie.

OLGIERD GEBLEWICZ: Problem polega na tym, że jeżeli minister finansów nie jarzy...

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: Nie jarzy.

OLGIERD GEBLEWICZ: Kompletnie.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: Minister finansów, głównie, nie jarzy.

OLGIERD GEBLEWICZ: No mówię, że kompletnie nie jarzy. On nic nie jarzy.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: Biednego Bogu ku**a ducha winnego Daniluka, który był wiceministrem finansów, zjebali, w ogóle odwołali go. No ku**a no.

OLGIERD GEBLEWICZ: Za darmochę.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: Znaczy za darmochę. Bo miał jakiś dawny zatarg personalny. Jakie to jest świństwo. Rozumiesz, że do nikogo nie możesz iść. No bo do kogo, do premiera pójdziesz? G***o go to obchodzi. (...)

Marszałek Olgierd Geblewicz o rządzie Donalda Tuska:

OLGIERD GEBLEWICZ: (...) Powiem ci jedną rzecz. Ja im strasznie współczuję. Oni w strasznie chu**wym rządzie pracują. (śmiech)

GŁOS NIEROZPOZNANY: Niestety masz rację ku**a.

OLGIERD GEBLEWICZ: Naprawdę, ja bardzo. Wiadomo, że my (...)

STANISŁAW GAWŁOWSKI: Friendy?

OLGIERD GEBLEWICZ: Friendy. Ale z Elą. Naprawdę bardzo ją lubisz, i ja już nie raz jej to mówiłem. Znaczy, problem polega na jednej rzeczy. Mianowicie na tym, że to są ludzie, którym się coś chce, a natrafiają na taką rzecz, z którą ja bym sobie nie dał rady intelektualnie. Ja bym pierd***ął drzwiami. Znaczy ja bym popracował 3 tygodnie w tym rządzie i bym pierd***ął drzwiami. Bo tam pracuje taka banda debili, w innych resortach...

KRZYSZTOF KWAPISZ: Połowa gości to są idioci.

OLGIERD GEBLEWICZ: To są goście, którzy nic nie rozumieją ani z ekonomii, ani z prawa. Oni z niczego nie...

KRZYSZTOF KWAPISZ: Jak ich ku**a nie potrząśniesz za jakieś... Kupa debili ku**a. Olgierd ma ku**a świętą rację.

OLGIERD GEBLEWICZ: A mnie, słuchaj. Ja jestem taki akurat, że ja zawsze mówię to co myślę. (...)