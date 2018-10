Morawiecki: Cały proces z uchodźcami, migrantami jest w naszych rękach

W dniach 17-19 października szef polskiego rządu przebywał z wizytą w Brukseli, gdzie brał udział w posiedzeniu Rady Europejskiej oraz w 12. Szczycie ASEM. Premier Morawiecki uczestniczył też w spotkaniu Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

– Polska w oczach wielu państw zyskuje jako stabilny kraj, który chce doprowadzić do kompromisu w kwestii Brexitu – mówił premier, komentując rozmowy jakie miały miejsce na posiedzeniu Rady Europejskiej. Jak podkreślał Morawiecki, to właśnie Polska proponuje elastyczne rozwiązania w kwestii Brexitu. – Podczas szczytu pokazaliśmy, że potrafimy proponować rozwiązania, które dają większą nadzieję na porozumienie. Jesteśmy na dobrej drodze, by je wypracować – dodał.

Odnosząc się do kwestii kryzysu imigracyjnego, premier stwierdził, że krajów które podzielają zdanie Polski jest coraz więcej. – Mogę podkreślić, że w polityce migracyjnej Polska osiągnęła to, co sobie założyliśmy. To jest bardzo dobry znak, ponieważ nasza pozycja negocjacyjna przebiła się – tłumaczył Morawiecki. – Potwierdziliśmy też konkluzje czerwcowe o tym, że jest pełna dobrowolność, suwerenność państw członkowskich w przyjmowaniu uchodźców (…) Cały proces z uchodźcami, migrantami jest w naszych rękach – dodał.

Decyzja TSUE ws. Polski

Premier został też zapytany o decyzję TSUE ws. reformy Sądu Najwyższego. – W ostatnich godzinach przyszło zawiadomienie ze strony TSUE. Mogę powiedzieć, że na pewno po przeanalizowaniu dokładnym ustosunkujemy się do tego – stwierdził Morawiecki.

– Ja w rozmowach bilateralnych myślę, że przekonałem kilku kolejnych przywódców co do tego jak wyglądała polska reforma wymiaru sprawiedliwości, jak ona wygląda, jak bardzo jest potrzebna. Pokazywałem, że 80% Polaków chce reformy wymiaru sprawiedliwości, że te wyroki bardzo często są uważane za niesprawiedliwe, nieobiektywne, godzące w poczucie sprawiedliwości ludzi i dlatego my tę reformę kontynuujemy – dodał.

