Ziemkiewicz zapowiada "Do Rzeczy": Każde mówienie o polityce może być uznane za agitację

– Każde mówienie o polityce może być uznane za agitację. W warunkach wojny plemion mówienie o czymkolwiek jest mówieniem o polityce, więc nie powinniśmy mówić do godz. 21 – stwierdza publicysta Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy". Film warto zobaczyć do końca!