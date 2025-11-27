Ważny gest pary prezydenckiej. Stypendia dla dzieci poległych i rannych mundurowych

Stypendia trafiły do dzieci, podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami.

– Nasze dzisiejsze spotkanie jest zamknięte między dwiema emocjami. Z jednej strony bohaterstwem służby naszych żołnierzy, oficerów, funkcjonariuszy, bohaterstwem pełnienia swojej misji, a z drugiej strony bohaterstwem codzienności tych dzieci, które są dzisiaj z nami – podkreślał prezydent Karol Nawrocki.

Podczas uroczystości w Belwederze, para prezydencka wręczyła dyplomy stypendialne 7 podopiecznym Fundacji oraz upominki dwojgu podopiecznym, którzy żegnają się z Fundacją.

Prezydent wskazał, że działalność Fundacji Dorastaj z Nami to zwrócenie uwagi na inny aspekt patriotycznej i pięknej służby naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. – To piękne dzieło Fundacji pokazuje mi jako Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych oraz nam wszystkim, że pod konkretnym mundurem jest człowiek – człowiek, który jest synem, ojcem, bratem, mamą czy córką. To piękne dzieło edukacyjne, które wykonuje Fundacja przynosi od wielu lat konkretne efekty – mówił Nawrocki.

Wsparcie nie tylko finansowe

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych jest inauguracją faktycznego przekazania pozyskanych już środków podopiecznym Fundacji – dzieciom żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych poległych/zmarłych lub rannych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Dzięki inicjatywie Fundacji dzieci otrzymują regularną pomoc psychologiczną, edukacyjną, wsparcie finansowe oraz przygotowane są do wejścia w dorosłe życie i na rynek pracy.

Fundacja Dorastaj z Nami jest organizacją pozarządową, która od 15 lat pomaga dzieciom żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pracowników służb publicznych, którzy polegli, zginęli, zmarli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w misjach poza granicami państwa oraz w czasie wykonywania obowiązków służbowych w kraju. Od chwili powstania w 2010 r. Fundacja pomogła już 334 dzieciom.

