Te miasta "utrwaliły najgorszy stereotyp Polaka: cwaniaka, złodzieja i kombinatora". Szefowa wPolityce w ogniu krytyki

Marzena Nykiel odniosła się na portalu społecznościowym do sondażowych wyników wyborów. "Warszawa, Poznań, Łódź czy Legionowo utrwaliły dziś najgorszy stereotyp Polaka - cwaniaka, złodzieja i kombinatora" – napisała szefowa portalu wPolityce.pl. Jak dodała, "na szczęście Polska to nie tylko największe miasta". "Wręcz przeciwnie!" – podkreśliła.

Jej wpis spotkał się z dużym odzewem i krytyką ze strony innych dziennikarzy. "Dobrze, że Marzena nie jest doradcą PiS ds. wizerunku, bo z takim stosunkiem do wyborców mogliby już pakować manatki" – ocenił Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

Podobnych głosów było jednak więcej. "Ten tweet jest tak blisko stwierdzeń liberałów o głupim społeczeństwie, że chyba w następnym pani redaktor zacznie mówić Sadurskim" – napisał Tomasz Walczak z „Super Expressu”. Z kolei zdaniem Janusza Schwertnera z Onetu "tweet Marzeny Nykiel przejdzie do historii obrzydliwej antypolskiej propagandy". "Suweren zagłosował nie tak, jak chciała Pani Marzena Nykiel, więc okazało się, że to nie żaden suweren tylko cwaniacy, złodzieje i kombinatorzy" – napisał Michał Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej”. -

Dziennikarka odniosła się dziś do krytyki pod swoim adresem. "Z pogardą ta opinia nie ma absolutnie nic wspólnego. To tylko gorzkie stwierdzenie faktu, że jeśli zdecydowana większość głosuje na ludzi z wyrokiem, kombinatorów i odpowiedzialnych za ludzką krzywdę, to znak,że właśnie takie cechy im imponują. Kandydatów było więcej niż KO i PiS" – podkreśliła Nykiel.

Czytaj także:

"To są zbyt ciężkie działa". Zaskakujące słowa Zelnika: Ja już nie jestem na barykadach PiS