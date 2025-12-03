Związek Polaków na Litwie w obronie TVP Polonia

Jak czytamy w apelu, Związek Polaków na Litwie z głębokim niepokojem przyjął informacje o reorganizacji TVP Polonia, która przestała być samodzielną Anteną w strukturze Telewizji Polskiej i została pozbawiona dotychczasowego budżetu.

„Rozumiemy, że kanał z logiem Polonia nie zniknie z ekranów, jednak od stycznia ma to być telewizja 'powtórkowa' – bez własnej bogatej i jakże ważnej oferty, która od ponad 30 lat była tworzona i rozwijana z myślą o i dla Polonii oraz Polaków na całym świecie. Rozproszeniu ma ulec także bezcenny zespół doświadczonych specjalistów, którzy od lat zajmowali się sprawami rodaków poza Polską” – podkreśla ZPL.

ZPL zwraca uwagę na to, że od początku istnienia TVP Polonia pełniła kluczową rolę w utrzymywaniu więzi rodaków z Ojczyzną – ukazywała ich życie, osiągnięcia i wyzwania, wzmacniała poczucie wspólnoty narodowej oraz przekonanie, że Polska pamięta i troszczy się o swoich obywateli i osoby pochodzenia polskiego, niezależnie od paszportu. Właśnie cotygodniowe magazyny i reportaże od lat były podstawą misji TVP Polonia: na bieżąco ukazywały życie Polaków na świecie, opowiadały o ich problemach i osiągnięciach, budowały szczególną więź z Krajem. W ostatnich latach produkcja licznych magazynów i reportaży odbywała się przy znaczącym wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a więc nie obciążała budżetu TVP. Były to zarazem narzędzia realizacji polityki państwa polskiego wobec diaspory, wspierające naukę jęz. polskiego, zachowanie tożsamości w kolejnych pokoleniach Polaków, oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskości i Polski.

„Z ust niektórych polityków słyszeliśmy, że „formuła TVP Polonia wyczerpała się”, jednak żadne działania w internecie lub mediach społecznościowych nie zastąpią unikatowego kontentu, którego jedynym producentem od lat była właśnie ta Antena. Dzięki niemu, czy to z TV, czy z internetu Polacy na całym świecie (jak też w Polsce) na bieżąco otrzymywali aktualne informacje z całego świata polonijnego. Mogli wiele się dowiedzieć o sobie nawzajem, promować swoją działalność, czerpali motywacje oraz inspiracje do lokalnej działalności obserwując inne środowiska” – zaznacza największa polska organizacja społeczna na Litwie.

ZPL podkreśla, że przekreślenie jedną decyzją 30-letniego dorobku TVP Polonia jest działaniem niezgodnym z obowiązującą ustawą medialną, która zapewnia tej Antenie nie tylko emisję, ale i godne, twórcze funkcjonowanie. Prawie 20 milionów Polaków na świecie ma prawo do godnej reprezentacji na antenie nadawcy publicznego. Sprowadzanie audycji polonijnych do pojedynczego programu tygodniowo byłoby symbolicznym i bolesnym przekreśleniem ich dotychczasowej obecności.

Jak czytamy w apelu, w dobie rosnących napięć geopolitycznych, intensywnej dezinformacji szczególnie Polacy żyjący za wschodnią granicą Rzeczypospolitej potrzebują wzmacniającego przekazu z kraju, przeciwdziałania presji propagandowej.

„Osłabienie TVP Polonia byłoby gestem nie tylko niezrozumiałym, ale też bardzo niekorzystnym dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa polskiego i jego diaspory. Rozumiemy potrzebę rozwoju TVP World czy Ośrodka Mediów dla Zagranicy, jednak działania te nie mogą odbywać się kosztem Polonii i Polaków za granicą, przy jednoczesnym ograniczaniu oferty TVP Polonia – anteny, której misja jest wpisana w ustawowe obowiązki Telewizji Polskiej” – akcentuje ZPL.

„Apelujemy do: Kierownictwa Telewizji Polskiej S.A. (w likwidacji), Prezydenta RP, Marszałków oraz Komisji Sejmu i Senatu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych o powstrzymanie likwidacji samodzielności TVP Polonia i zagwarantowanie jej środków finansowych, które pozwoli utrzymać, a nawet rozwinąć dotychczasową działalność w środowiskach polonijnych na całym świecie. Rozumiemy potrzebę umacniania i rozbudowy TVP World, tworzenia nowych redakcji, ale nie może to się odbywać kosztem Polaków poza krajem, wszak misja TVP Polonii jest jednym z kamieni węgielnych ogólnonarodowej misji publicznej Telewizji Polskiej” – apeluje ZPL. I dodaje: „TVP Polonia to nie tylko redakcja czy kanał telewizyjny. To most między Polską a milionami rodaków rozsianych po świecie”.

Apel o powstrzymanie degradacji TVP Polonia i przywrócenie audycji polonijnych podpisał prezes Związku Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.