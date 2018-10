Kosiniak-Kamysz o koalicji z PiS: Z antysamorządową formacją nie można wchodzić w koalicję

– Nie wchodzi partia najbardziej samorządowa, a to my jesteśmy najbardziej samorządowi, w koalicję z antysamorządową. Taką formacją jest PiS. No i też nie wchodzi się z tymi, którzy cię chcą strukturalnie zniszczyć – powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z wyborcza.pl.

Kosiniak-Kamysz przyznał, że dotychczasowy marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który straci swoje stanowisko, będzie kandydował do Sejmu. – Na wszystko jest w życiu czas. To też jest moment, kiedy zaangażowanie Adama Jarubasa tutaj, na poziomie krajowym, pewnie za chwilę w następnych wyborach parlamentarnych. To jest bardzo dobry lider. Najlepszy lider w świętokrzyskim – stwierdził. Lider PSL przeciął też spekulacje dot. ewentualnej koalicji z PiS w sejmikach wojewódzkich. – Nie poszliśmy w Koalicji Obywatelskiej, bo zachowaliśmy własną podmiotowość. Nie pójdziemy z PiS-em, też z tego powodu, żeby mieć swoją tożsamość. Wylewa się wiadomo pomyj przez trzy lata. W kampanii chciało się eliminować i zniszczyć. A po kampanii jak jest ochota opanować cały kraj to się będzie głaskać po główce. Ja się na taka zabawę nie piszę – powiedział.