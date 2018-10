Bydgoszcz: CBŚP rozbiło multigang

Funkcjonariusze podejrzewają, że, członkowie grupy dokonali szeregu włamań do domów jednorodzinnych na terenie całej Polski. Łupem podejrzanych padła głównie złota biżuteria, ale także pieniądze i samochody. Łącznie straty w wyniku kradzieży oszacowano na ponad milion złotych.

Członkowie grupy są też podejrzani, o to, że w 2015 roku doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niemiecką firmę, od której wyłudzili towary spożywcze. Dodatkowo grupa jest podejrzewana o wyłudzenie z różnych banków kilkunastu kredytów i pożyczek na łączną kwotę ok. 100 tys. zł.

Grupa jest także podejrzana o oszustwa przy wypożyczaniu samochodów. Podejrzani, w trakcie podpisywania umów najmu pojazdów, posługiwali się fałszywymi danymi a następnie sprzedawali wypożyczone samochody. Wartość każdego pojazdu wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Łącznie członkowie grupy są podejrzani o oszustwa na szacunkową kwotę 1 mln 600 tys. złotych.

Funkcjonariusze podejrzewają także, że grupa mogła wprowadzić na rynek ponad 40 kg narkotyków, w tym między innymi kokainę, amfetaminę, marihuanę oraz haszysz.