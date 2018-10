Lista szkół z „tęczowym piątkiem”? KPH: Ta informacja nie jest tajna, ale nie jest też publiczna

KPH nie udziela informacji na ten temat. Informacje te nie są tajne, a nie są też publiczne – informuje nas jeden z pracowników biura organizacji, kiedy pytamy o placówki uczestniczące w „tęczowym piątku”. Jak usłyszeliśmy dalej, KPH zależy na „miłej atmosferze akcji”, a w związku z „medialnymi atakami” podjęto decyzję o niepodawaniu szczegółów dotyczących jej przebiegu.

Po zakończeniu akcji prawdopodobnie Kampania Przeciwko Homofobii poinformuje o przebiegu „tęczowego piątku”. Czy wtedy dowiemy się dokładnie gdzie odbyła się akcja? Być może tak, ale nie wiadomo czy będą to informacje o konkretnych szkołach, czy tylko na poziomie regionów, czy województw.

„Tęczowy piąte” bez zgody rodziców?

Jedną ze szkół, gdzie według naszych źródeł miała odbyć się akcja jest LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie. – Rodzice nic nie wiedzieli o akcji „Tęczowy piątek”. Nikt ze szkoły nie uprzedził, że takie zajęcia w ogóle się odbędą.To nieodpowiedzialne zachowanie dyrekcji szkoły, która bokiem wprowadza do szkół homopropagandę – mówi zastrzegający anonimowość ojciec ucznia ze szkoły.

W rozmowie z DoRzeczy.pl szkoła zaprzecza tym informacjom, a pracownik szkoły twierdził, że taka akcja nie jest planowana i nie odbędzie się w najbliższy piątek.

Również o tę konkretną szkołę zapytaliśmy więc przedstawicieli KPH i także w tym wypadku usłyszeliśmy, że KPH „nie upublicznia informacji na temat konkretnych placówek, które biorą udział w tej akcji”. Rzecznik Kampanii przeciw Homofobii Cecylia Jakubczak zapytana o to, czy takie działanie organizacji oznacza, że przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii wstydzą się szkół, które wsparły inicjatywę odparła, że przeciwnie, są z nich dumni. – Zależy nam (…) na bezpieczeństwie uczniów i uczennic. W związku z medialnym szumem i negatywnymi komentarzami wobec akcji, publikowanymi również na państw portalu, zdecydowaliśmy się nie upubliczniać informacji o szkołach. Jesteśmy dumni z tych szkół, które się zgłosiły, ale w ich rękach zostawiamy to, czy będą chciały kontaktować się z mediami – mówi Jakubczak.

Pytana o to, czy ma świadomość, że odmowa informacji prasowej jest wbrew artykułowi 4 prawa prasowego stwierdziła, że nasi dziennikarze osobiście powinni skierować się do szkół. – Jestem pewna, że jeżeli zadzwonicie państwo do placówki, która w akcji takiej uczestniczy, to informacji tej ona udzieli – ucina Jakubczak.