Dziennikarz o obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości: Powiem, kiedy będą dobre, a kiedy złe...

11 listopada przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Część polityków i publicystów krytykuje plan obchodów twierdząc, że jest on chaotyczny i za mało uroczysty.

Głos zabrał także dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski, który zasugerował nieco inne spojrzenie na sprawę.

"Tyle gadania o obchodach 100-lecia Niepodległości. To ja wam powiem, kiedy będą dobre, a kiedy złe. Jeśli włączycie Familiadę i cały dzień będziecie oglądać TV, to będą złe. A jak weźmiecie rodziny na spacer, pomachacie małymi flagami, przystroicie samochody - to będą dobre. Bo polityka polityką, a na koniec dnia liczy się to, czy zwykli ludzie mają ochotę świętować, czy nie. A świętowanie może polegać na drobnych sprawach, jak rodzinny obiad, wycieczka do parku itd." – napisał na Twitterze.

