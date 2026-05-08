Jachira: Żywię nienawiść do całego narodu rosyjskiego

Parlamentarzystka Zielonych gościła w czwartek wieczorem w Kanale Zero. W rozmowie prowadzonej przez Krzysztofa Stanowskiego polityk opowiadała o swojej nienawiści do wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej, a nawet więcej – do całego narodu.

– Ja byłam pacyfistką, a ja naprawdę żywię nienawiść do całego narodu rosyjskiego – wypaliła w pewnym momencie pełniąca mandat poselski aktorka lalkarka.

– Do całego? – dopytał zdziwiony prowadzący.

– Tak – potwierdziła poseł.

Jachira: Z Nawalnym umarł ostatni przyzwoity Rosjanin

Stanowski zapytał, co w sytuacji, gdyby Rosjanie, którzy nie chcą wojny, uciekali w kierunku Polski.

– Mam takie wrażenie, że wraz z Nawalnym umarł ostatni przyzwoity Rosjanin – przedstawiła swoją opinię Jachira. – A jak pan uważa? – zapytała.

– Uważam, że jest sporo przyzwoitych Rosjan – powiedział dziennikarz.

Jachira nie zgodziła się, bo – jak tłumaczyła – przeczytała wywiad z żoną Nawalnego i ona "nie potrafiła powiedzieć, kto napadł na Ukrainę".

W dalszej części programu poseł Zielonych powiedziała m.in., że zbudowałaby mur przeciwko Rosjanom, a nawet wbrew swojemu stanowisku "zielonemu" i "prawnoczłowieczemu" głosowała za wypowiedzeniem konwencji o minach przeciwpiechotnych.

W serii pytań od internautów Jachira mierzyła się z zagadnieniem różnicy między napaścią Izraela na Palestynę, a napaścią Rosji na Ukrainę. Stwierdziła, że czuje nienawiść ze strony Rosji do Polski i dodała, że "Rosja napadła na Polskę", przywołując "atak dronów, który wydarzył się we wrześniu".

W trakcie wywiadu Jachira skrytykowała też reportaż dziennikarki Kanału Zero Marii Wiernikowskiej z Rosji, choć jak przyznała oglądała tylko jeden odcinek.

