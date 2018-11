Zniszczyli tablicę upamiętniającą Z. Romaszewskiego. Mocne słowa córki

"Jednak niesamowite... Ktoś zadał sobie trud by przywieźć białą farbę i rzucać w tablicę upamiętniającą mojego Ojca w Siedlcach" – napisała w sobotę na swoim profilu na Facebooku Romaszewska, dziennikarka i szefowa Biełsat TV.

Córka byłego senatora nawiązała do sporu o praworządność w Polsce. "A On tyle lat dla szczerze ludzi zap... ł i nie kandyduje już w wyborach... Ciekawe czy to w ramach walki o praworządność i państwo prawa? Teraz co drugi komuch i ubek się do tego podpina" – stwierdziła.

Zbigniew Romaszewski był w PRL opozycjonistą, potem wieloletnim senatorem, członkiem Trybunału Stanu i kawalerem Orła Białego. Zmarł w lutym 2014 r. w wyniku udaru mózgu. Jego żona, Zofia Romaszewska, jest społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.