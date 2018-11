Exit poll: Wenta zdobywa Kielce

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że Bogdan Wenta uzyskał w drugiej turze wyborów na prezydenta Kielc 64 proc. głosów. Pokonał tym samym Wojciecha Lubawskiego, który zdobył 36 proc. głosów.

Kończąc kampanię wyborczą przed drugą turą wyborów, Bogdan Wenta podkreślał konieczność przeprowadzenia zmian w Kielcach. – Nasza drużyna to ludzie nie tylko z polityki, ale wszyscy jesteśmy zgodni, że potrzebne są zmiany, że wspólnie możemy działać na rzecz tego miasta – mówił. Wenta zaapelował wówczas do mieszkańców Kielc o udział w wyborach i wskazywał, że to właśnie frekwencja może zadecydować o ich wyniku. – Frekwencja będzie bardzo istotna. Prosimy o udział w wyborach, bo jeśli te zmiany mają nastąpić, to naszą siłą muszą być mieszkańcy. Spotkania z nimi potwierdzają, że obraliśmy dobry kierunek – dodawał.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów samorządowych w Kielcach Bogdan Wenta zdobył 37,61 proc. głosów. Wojciech Lubawski z KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski otrzymał 29,2 proc. głosów.