"To są bezlitosne sku...yny", "odrąbałbym im te durne lekarskie łby". Lekarze zawiadamiają prokuraturę

14-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Poznaniu w ciężkim stanie. Okazało się, że to posocznica. Dziecko nie otrzymało obowiązkowych szczepień na pneumokoki, które były powodem zakażenia. Stan dziewczynki pogarszał się, a jej rodzice nalegali, żeby leczyć ją witaminą C i zarzucali lekarzom niewłaściwą kurację. Niestety dziewczynka zmarła.

Do sprawy odniósł się na Facebooku Jerzy Zięba. Zarzucił lekarzom, że nie podali dziecku askorbinianu sodu i pozwoli na jego agonię.

"Kiedy mówię, że to są bezlitosne sk...yny dla których miejscem pobytu jest więzienie, wtedy oskarża mnie się, że ubliżam lekarzom. Nie chcę im ubliżać, natomiast najchętniej odrąbałbym im te durne lekarskie łby zawierające bezużyteczną substancję jaką są ich gówniane, bezlitosne "lekarskie" mózgi z licencją na zabijanie zgodnie z procedurami" – napisał w emocjonalnym wpisie Jerzy Zięba.

Post wkrótce zniknął z jego profilu, jednak został skopiowany.

Lekarze zawiadomili w związku z tym prokuraturę.