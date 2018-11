Tusk jednak w Warszawie. "11 listopada będę na oficjalnych uroczystościach"

– Bardzo bym nie chciał, żeby było takie wrażenie, że Polska jest kompletnie osamotniona, bo jak wiadomo, tutaj nikt nie przyjedzie z zagranicznych gości. A ja jestem szefem Rady Europejskiej, Polakiem. Więc będę o 12.00 także na uroczystościach oficjalnych – tłumaczył były premier.

– Nie dlatego, że zostałem przez prezydenta czy PiS zaproszony. Szanuję, dziękuję, ale nie jest głównym powodem, tylko to, że moje miejsce tego dnia jest także pod Grobem Nieznanego Żołnierza – dodawał.

Wcześniej Donalda Tuska na uroczystości do Poznania zapraszał prezydent Jacek Jaśkowiak na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku.

"Zaproszenie do Poznania na 11 listopada przyjął już Prezydent Bronisław Komorowski, czekamy na decyzję Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Tymczasem poznaniacy wyszli z kolejną inicjatywą i zachęcili mnie, by oprócz byłych prezydentów RP – zaprosić też przyszłego. Nie wahałem się ani chwili!" – poinformował Jaśkowiak na Facebooku, załączając do wpisu list do byłego premiera.

Wygląda jednak na to, że Donald Tusk z zaproszenia Jaśkowiaka nie skorzysta.