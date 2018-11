Jakubiak: Zbóje, marnujecie nasze państwo na oczach świata

Podczas rozpoczętego chwilę po godzinie 14 posiedzenia Sejmu, kilku posłów odniosło się do planowanego na niedzielę Marszu Niepodległości oraz decyzji władz stolicy o zakazaniu manifestacji.

– Stolica Polski nie jest pani Gronkiewicz-Waltz, Polska nie jest tylko w rękach Platformy Obywatelskiej – komentował decyzję o odwołaniu Marszu Niepodległości w Warszawie, poseł Marek Jakubiak.

– To jest miasto wszystkich Polaków, a wolność zgromadzeń, wolność wypowiedzi to podstawa demokracji, tymczasem zbóje jedne, marnujecie nasze państwo na oczach świata – mówił dalej polityk. – To wy tę iskrę dołożycie do niepokoi w Polsce – dodał Jakubiak.

Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała dzisiaj po połudiu, że zakazała Marszu Niepodległości w Warszawie, który miał przejść ulicami stolicy 11 listopada. Organizatorzy manifestacji mogą odwołać się od tej decyzji do sądu.

Jako powód podano m.in. doniesienia, że na zgromadzeniu mają pojawić się osoby z innych państw związane z organizacjami nazistowskim i faszystowskimi. Marsz narodowców jest zarejestrowany przez wojewodę jako wydarzenie cykliczne.

