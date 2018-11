Błaszczak apeluje do opozycji: Zrezygnujcie z totalności na ten dzień

Minister odwołał się do niedawnych wypowiedzi lidera PO. Błaszczak zdradził, że martwi się o Schetynę.

– Mnie niepokoją te wypowiedzi, np. Grzegorza Schetyny. Martwię się o niego, bo on jest tak przepełniony złością, że on się jest gotowy rozchorować z tego powodu, a nie warto, bo myślę, że warto uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości w sposób godny – mówił minister.

Błaszczak zaapelował do wszystkich polityków, aby na jeden dzień rezygnowali z partyjnych sporów. – Rok temu opowiadano, ci zapiekli opowiadali, że coś się dzieje złego, Nie, dzieje się bardzo ważna rzecz. Czcimy uroczyście 100-lecie odzyskania niepodległości. Apeluję do wszystkich tych zapiekłych, żeby skorzystali z okazji, żeby zostawić swoją zapiekłość, złość na boku i żeby 11 listopada cieszyli się z tego, że Polska odzyskała niepodległość. To apel do wszystkich. I do skrajnej prawicy, lewicy, do wszystkich – przekonywał szef resortu.

Minister prosił, aby uczcić święto wspólnie i w godny sposób.

