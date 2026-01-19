Warszawa: Tragiczny wypadek. Nie żyje 5-letnie dziecko

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Zamienieckiej i Chłopickiego. Według wstępnych ustaleń kierujący pojazdem nie ustąpił prawidłowo jadącemu kierowcy. To doprowadziło do zderzenia. W jego wyniku jeden z pojazdów wpadł w grupę pieszych, którzy przechodzili przez pasy.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, dwie grupy operacyjne – miejska i wojewódzka. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowanych było pięć osób, w tym 5-letni chłopiec. Został on przewieziony do szpitala przy ulicy Niekłańskiej, gdzie niezwłocznie podjęto próby ratowania jego życia. Niestety okazały się one nieskuteczne.

– Ustawiłem dziecko w pozycji bezpiecznej, mówiłem do niego, nawiązałem kontakt, pytałem jak się nazywa i jeszcze na początku ten chłopiec do mnie mrugał, a potem pojawiły się służby i odsunęli mnie, żeby już udzielić profesjonalnej pomocy – powiedział świadek zdarzenia w rozmowie z reporterem Polsatu News.

Autobusy miejskie są kierowane objazdami.

Czytaj też:

Tragedia w Chełmnie. Właścicielka domu zatrzymanaCzytaj też:

Katastrofa kolejowa. Pociągi wypadły z torów, są ofiary śmiertelne