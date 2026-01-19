Katastrofa kolejowa. Pociągi wypadły z torów, są ofiary śmiertelne

W niedzielę wieczorem w miejscowości Adamuz w prowincji Kordoba na południu Hiszpanii doszło do wykolejenia dwóch pociągów dużych prędkości. Zginęło co najmniej 21 osób, a ponad 100 zostało rannych, z czego 25 odniosło obrażenia ciężkie.

Hiszpańskie media relacjonowały, że pociąg linii Iryo, który jechał z Malagi do Madrytu, zderzył się z pociągiem AVE jadącym w przeciwnym kierunku. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii Madryt – Andaluzja.

Tragedia w Hiszpanii. Tusk złożył kondolencje

Słowa wsparcia dla rodzin ofiar tragedii i narodu hiszpańskiego płyną z niemal całej Europy. "Otrzymuję straszne wieści z Kordoby. Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar wypadku kolejowego, a także narodowi hiszpańskiemu. Życzę szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. Myślę o Was" – napisała na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Moje myśli są ze wszystkimi, którzy stracili życie dziś wieczorem w Kordobie. Składam najszczersze kondolencje ich rodzinom i bliskim. Życzę Państwu siły i otuchy w tych trudnych chwilach oraz szybkiego powrotu do zdrowia dla rannych. Dziękuję ekipom ratowniczym za wspaniałą pracę włożoną w reakcję na tę tragedię. Europa wspiera naród hiszpański w tych trudnych czasach" – przekazała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

"Tragedia kolejowa dotknęła Andaluzję. Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami i całym narodem Hiszpanii. Francja jest z wami" – stwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar. Polska wspiera naród hiszpański w tych trudnych chwilach" – zapewnił premier Donald Tusk.

"Wyrażam najgłębszą solidarność z ofiarami, ich bliskimi i narodem hiszpańskim. Składam najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i wyrażam pełne wsparcie rannym, a także zmobilizowanym zespołom ratowniczym" – oznajmił szef Rady Europejskiej Antonio Costa.