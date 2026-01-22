To będzie pierwsze ułaskawienie Nawrockiego? Padło nazwisko

O tym, że Adam Borowski może zostać ułaskawiony poinformował w rozmowie z Telewizją Republika sam prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki rozważa ułaskawienie Adama Borowskiego

– Opinie prawne spłyną do mnie w przyszłym tygodniu i będę podejmował decyzję, czy mogę ułaskawić pana Adama Borowskiego w pierwszym pakiecie ułaskawień, które czekają na moim biurku – powiedział.

Prezydent określił Borowskiego jako "bardzo odważnego człowieka, który zawsze stawał po stronie Polski".

Jednocześnie Karol Nawrocki przyznał, że do tej pory nie skorzystał jeszcze z przysługującego głowie państwa aktu łaski. Takie decyzje mogą zapaść w najbliższym czasie. Jak podkreślił, wnioski są już gotowe i czekają na jego biurku.

Działacz opozycji w PRL skazany na więzienie za zniesławienie Giertycha

Przypomnijmy, że Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, szef warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej", został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia, który wytoczył mu Roman Giertych. Wyrok dotyczy wypowiedzi Borowskiego sprzed ponad roku, która padła na antenie Telewizji Republika. – Widzimy mecenasa – jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował – który z przestępcami współpracuje – mówił.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny uznał, że słowa te naruszyły art. 212 par. 2 Kodeksu karnego (zniesławienie). Wcześniej Borowski został zobowiązany do przeproszenia Giertycha, czego nie zrobił.

Szef Klubu "Gazety Polskiej" w Warszawie ma 70 lat, jest po udarze i choruje na nowotwór.

Wyrok sądu wywołał ogromne poruszenie, przede wszystkim wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. W obronie Borowskiego stanęli m.in. prezes tej partii Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, były szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz europoseł Piotr Müller.

