Kolejne zatrzymanie po tragedii w Chełmnie. Kominiarz z zarzutami

Przypomnijmy, że służby zostały wezwane do mieszkania w kamienicy przy ul. Stare Planty w Chełmnie w środę 14 stycznia po godz. 17. – Zgłoszenie dotyczyło konieczności otwarcia mieszkania z powodu braku kontaktu z osobami w środku – poinformował w rzecznik tamtejszej Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Kasper Korczak. Po siłowym otwarciu drzwi, strażacy odnaleźli ciała czterech osób – kobiety i trójki dzieci. – Ofiary to 31-letnia kobieta oraz troje jej dzieci w wieku 3, 11 i 12 lat – potwierdza rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. TVP3 Bydgoszcz podaje, że z pomiarów wykonanych na miejscu wynika, iż poziom tlenku węgla w mieszkaniu wynosił około 900 ppm, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia.

W środę 21 grudnia media podały, że w sprawie zatrzymano jedną osobę. – Właścicielka domu dostała zarzut podżegania do wydania dokumentu potwierdzającego kontrolę piecyka gazowego. Została tymczasowo aresztowana na okres miesiąca – mówi "Faktowi" prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Wiadomo, że w sprawie w piątek policja na jej polecenie zatrzymała jedną osobę. W poniedziałek kobieta usłyszała zarzut. Chodzi zarzut podżegania do wydania dokumentu potwierdzającego kontrolę piecyka gazowego.

Kominiarz zatrzymany

"Super Express" donosi o kolejnym zatrzymaniu. Tym razem chodzi o kominiarza. "Nie sprawdził instalacji wentylacyjnej. Nie wszedł na dach, by skontrolować komin. Mimo to pobrał pieniądze i podpisał dokument, że wszystko jest w porządku. Kilka miesięcy później w Chełmnie tlenek węgla zabił trójkę małych dzieci i ich matkę. Prokuratura postawiła kominiarzowi zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia" – czytamy.

– Nie podajemy danych personalnych kominiarza. Usłyszał zarzut z art. 271 § 3 kodeksu karnego, dotyczący poświadczenia nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – przekazał prokurator Mateusz Wiśniewski, pełniący obowiązki Prokuratora Rejonowego w Chełmnie.