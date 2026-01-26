Funkcjonariusz ABW wydalony. "Uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS"

"Lech Wojciechowski, wiceszef ABW z czasów PiS i potem pracownik BBN, został z dniem 26 stycznia 2026 dyscyplinarnie wydalony ze służby w ABW. Wyczerpana została procedura wyjaśnienia i zwolnienia zgodnie z przepisami" – napisał Siemoniak w poniedziałek w serwisie X.

Jak dodał, powodem jest złamanie zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o ABW i AW poprzez uczestniczenie w działalności partii politycznej lub na jej rzecz. "Wojciechowski pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku. Nie ma miejsca w służbach dla politycznych działaczy!" – oświadczył minister.

twitter

Wiceszef ABW z czasów PiS wydalony ze służby. Kim jest Lech Wojciechowski?

Pułkownik Lech Wojciechowski na stanowisko wiceszefa ABW został powołany w lutym 2022 r. Zastąpił on Norberta Lobe, który funkcję zastępcy szefa ABW pełnił od listopada 2015 r. Wojciechowski w ABW zajmował wcześniej stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Szefa, dyrektora Biura Ewidencji i Archiwum ABW oraz dyrektora Departamentu Informacji, Analiz i Prognoz ABW.

Był zatrudniony również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmował się sprawami analityczno-prasowymi. Pracował też w Kancelarii Prezydenta.

Kongres PiS i postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne wobec Wojciechowskiego wszczęto po ujawnieniu przez media informacji o jego uczestnictwie w "patriotycznej domówce" zorganizowanej w czasie kongresu PiS w Katowicach. Sprawę opisały w październiku ub.r. dziennik "Fakt" i portal Onet.

"Czynny oficer służb ma kategoryczny zakaz udziału w partyjnych imprezach, a Wojciechowski był również gościem odbywającego się równolegle kongresu PiS. (...) Może się to dla niego skończyć wydaleniem ze służby" – pisał Onet, powołując się na swoje źródła.

Czytaj też:

Wiadomo, kto stoi za podpaleniami w Polsce. Ustalenia ABW