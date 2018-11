Piotr Zaremba uderza w "Wiadomości": Jaki wy zawód wykonujecie?

"Wiadomości TVP wprawdzie powiadomiły jednym zdaniem, ustami Krzysztofa Ziemca, o dymisji szefa KFN na początku, ale uznały, że jest to piąta co do ważności wiadomość tego dnia" – napisał na Facebooku dziennikarz "Sieci" Piotr Zaremba.

W jego opinii informację o aferze wokół szefa Komisji Nadzoru Finansowego podano w taki sposób, że "jako główny winny został przedstawiony Leszek Czarnecki, czyli w tej konkretnej historii przedmiot korupcyjnej propozycji". "Powiadomiono nas za to, że Marek Chrzanowski (były już szef KNF – red.) odszedł szlachetnie dla dobra Polski" – napisał Zaremba, dodając jednocześnie, że nie broni Czarneckiego. "Myślę, że zobaczyliśmy w sumie jakiś wycinek wojny potworów pod dywanem. Ale nagrane słowa szefa KFN, nawet bez tej mitycznej sumy, to jeden wielki SKANDAL! Już samo spotkanie było skandalem" – ocenił dziennikarz. Jak podkreślił, dla TVP "ważniejsze są (...) rutynowe informacje o zbrojeniowych rozmowach z USA, a wieści z komisji badającej wyłudzenia VAT mają oczywiście wywołać wrażenie, że afery to tylko czasy PO". "Ja już się nie chcę wdawać w rozmowę, czy taka ordynarna propaganda jest skuteczna. Może i jest. Ale ludzie, czy wy nie macie naprawdę poczucia własnej śmieszności? Jaki wy zawód wykonujecie?" – pyta Zaremba. Przychodzi Czarnecki do Chrzanowskiego We wtorkowym wydaniu "Wiadomości" przed materiałem o dymisji szefa KNF poinformowano m.in. o koalicji PiS i Bezpartyjnych Samorządowców na Dolnym Śląsku, rozmowach szefa MON Mariusza Błaszczaka w USA na temat "Fort Trump" i przesłuchaniu Michała Kanownika, szefa związku zrzeszającego producentów i importerów sprzętu RTV i AGD, który zeznawał przed sejmową komisją ds. VAT. Po publikacji "Gazety Wyborczej" o ofercie korupcyjnej złożonej bankierowi Leszkowi Czarneckiemu przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, szef KNF podał się do dymisji, a śledztwo w jego sprawie polecił wszcząć prokurator generalny Zbigniew Ziobro.