Cejrowski do PiS: Po co nam jesteście potrzebni? Dajemy radę sami, a najczęściej przeciw wam

Wojciech Cejrowski opublikował swój list na Facebooku po 11 listopada. Podróżnik zwraca uwagę, że naród musiał sam sobie organizować to święto bez was. "A wy? Przyłączacie się w ostatniej chwili do naszych obchodów? OK, dobre i to, ale mieliście być liderami. Dajemy sobie radę bez was, bo nie mamy wyjścia. Tylko po co wy nam jesteście potrzebni, skoro wciąż musimy sobie dawać radę sami? I najczęściej musimy sobie dawać radę PRZECIW wam" – konkluduje.

Podróżnik zwraca też uwagę na niezrealizowane obietnice oraz pospiech. "Nie mieliście napisanej Konstytucji, gdy startowaliście w wyborach z hasłami, że trzeba Konstytucję zmienić, prawda? I nie macie jej napisanej do dziś (...) Nie mieliście napisanej żadnej ustawy, gdy ogłaszaliście swój program Dobrej Zmiany, prawda? A dziś piszecie je w pośpiechu i uchwalacie w pośpiechu niedopracowane" – czytamy.