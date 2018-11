Wojewódzki i Stuhr pocałowali się na wizji

We wtorek gościem Wojewódzkiego był m. in. aktor Maciej Stuhr. Rozmowa dotyczyła filmu "Planeta Singli 2", który można oglądać w kinach. Hitowa produkcja opowiada o perypetiach współczesnych singli. Kiedy poruszony został temat filmowych pocałunków, Wojewódzki wstał ze swojej kanapy i pocałował Stuhra w usta. Aktor nie stawiał oporu, a wręcz przeciwnie – z entuzjazmem przyjął pocałunek showmana. – Myślę, że teraz to już powinniśmy razem zamieszkać – skwitował Wojewódzki.

Całą sytuacją Kuba Wojewódzki pochwalił się na Instagramie. Co na to internauci? "Społeczeństwo jednak lubi sensację 👍I co od buziola świat się skończył? Ludzie troche dystansu do siebie i do innych.A z ocenianiem innych darujcie sobie,w tym swiecie brak ideałów" – stwierdził jeden z obserwatorów Wojewódzkiego. Ktoś inny stwierdził: "Widziałam, niemal zatchnęłam się ze śmiechu! 🤣 Buziak z Maćkiem przebił przemiłą Wiedłochę. Chyba obaj panowie są całuśni ale... chemii nie było. 😏 Proszę JESZCZE częściej zapraszać Stuhra Juniora... ze względu na cudne dialogi. 😘".

A może to po prostu próba podbicia oglądalności talk-show?