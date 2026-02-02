"Mam prośbę do dyrekcji placówek". Nowacka zwróciła się z apelem

W poniedziałek i we wtorek część szkół odwołała lekcje w związku z rekordowo niskimi temperaturami. W niektórych placówkach zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zdalnym. Jednocześnie zapewniono opiekę świetlicową dla dzieci, które tego potrzebują.

"Dziś z powodu niskich temperatur zamkniętych jest ponad 160 szkół w całej Polsce. Mam prośbę do dyrekcji placówek w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej -15°C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów. Drodzy uczniowie ubierajcie się ciepło! Czapka, szalik i rękawiczki są obowiązkowe. Uważajcie wszyscy na siebie!" – napisała na platformie X minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

W kolejnym wpisie szefowa MEN poinformowała, że zamkniętych na ten moment jest 270 szkół, w tym 175 na Mazowszu.

Część szkół odwołała lekcje. Co mówią przepisy?

Dyrektor szkoły lub przedszkola może – za zgodą organu prowadzącego – zawiesić zajęcia dydaktyczne z powodu niskich temperatur. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach lekcyjnych jest mniej niż 18 stopni Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi -15 stopni lub jest niższa.

Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i innych placówkach edukacyjnych.

Atak zimy w Polsce

Prognozy pogody wskazują, że w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od -27 do -25 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie kraju. W centrum Polski będzie to około -20 stopni. Dodatnie temperatury mają pojawić się w środę.

W niedzielę wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W naradzie w siedzibie RCB wzięli również udział wojewodowie, komendanci policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Wód Polskich.