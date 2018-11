"Też bym grzecznie hajlował". Dziennikarz TOK FM broni operatora TVN

Portal wPolityce opublikował zdjęcia Piotra Wacowskiego, operatora telewizji TVN, który brał udział w reportażu "Polscy neonaziści". Na fotografiach widać, jak dziennikarz wyciąga rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia. "Z naszych informacji wynika, że to sam Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go przy portrecie Adolfa Hitlera i swastykach i nikt z uczestników imprezy nie nalegał, by Wacowski pozował do zdjęcia przy wizerunku zbrodniarza. Miała to być inicjatywa samego operatora TVN" – czytamy na portalu.

Do sprawy odniósł się dziennikarz TOK FM Adam Ozga. "Jakbym był na imprezie neonazistów, to bym grzecznie hajlował jak opisany przez Karnowskich operator TVN. Myślę, że to rozsądniejsze rozwiązanie niż tłumaczenie im w środku lasu, że Hitler był zbrodniarzem a oni są idiotami" – napisał na Twitterze. Pod jego wpisem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy.

Urodziny Hitlera to ustawka?

W styczniu w "Superwizjerze" TVN wyemitowano głośny reportaż na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Dziennikarze nagrali ukrytą kamerą imprezę z okazji 128. urodzin przywódcy III Rzeszy, którą zorganizowano w lesie pod Wodzisławiem Śląskim.

W zeszłym tygodniu portal wPolityce poinformował o zeznaniach Mateusza S., organizatora imprezy, z których ma wynikać, że "urodziny Hitlera" zostały zamówione i zapłacono za nie 20 tys. zł. Warunkiem zapłaty miał być udział w wydarzeniu kobiety, według wPolityce – współautorki reportażu.

Stacja TVN odrzuciła wszystkie zarzuty o "ustawkę" i zapowiedziała wytoczenie procesu portalowi i tygodnikowi "Sieci".