Znana posłanka znów walczy z rakiem. Tego bała się najbardziej
Kraj

Dodano: 
Katarzyna Piekarska
Katarzyna Piekarska Źródło: PAP / Rafał Guz
– Mam niestety nawrót choroby nowotworowej – przyznała Katarzyna Piekarska. Posłanka podzieliła się jednocześnie informacją, która daje jej nadzieję na powodzenie leczenia.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska przed kilkoma laty dowiedziała się, że choruje na nowotwór piersi. Kiedy wydawało się, że pokonała chorobę, w ubiegłym roku przyszły kolejne dramatyczne informacje i konieczna okazała się operacja usunięcia piersi (mastektomia). To jednak nie zakończyło walki posłanki o powrót do zdrowia.

Katarzyna Piekarska znów walczy z chorobą. "Na szczęście badanie wykluczyło przerzuty"

– Właśnie rozpoczynam leczenie, wkrótce będę wiedziała, czy muszę przyjmować tzw. chemię, czy nie – powiedziała Piekarska w rozmowie z "Super Expressem". Polityk przyznała jednocześnie, że jest informacja, która pozwala jej być dobrej myśli i być nastawioną optymistycznie d oczekającej ją terapii. – Na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty – poinformowała.

W rozmowie z gazetą posłanka zwróciła się z apelem o wykonywanie badań profilaktycznych, aby nie usłyszeć diagnozy, kiedy będzie już za późno. Jaki taki tragiczny przykład podała historię swojej mamy. – Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać – podsumowała.

Przerażające statystyki

Z wcześniejszych wypowiedzi Piekarskiej wynika, że to właśnie przez chęć zwrócenia uwagi na konieczność wykonywania badań profilaktycznych zdecydowała się mówić głośno o swojej chorobie. Gdy dowiedziała się, że choruje na nowotwór, zaczęła przeglądać statystyki. – One są przerażające. My się naprawdę nie badamy. Nie wykorzystujemy tego potencjału zdobyczy współczesnej medycyny, która potrafi bardzo wcześniej wykryć raka – mówi.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: se.pl
