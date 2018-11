Nie będzie czerwonego dywanu łączącego pomnik smoleński i pomnik Lecha Kaczyńskiego

– Granitowy dywan, czerwony. Będzie to taka trochę sugestia, że pan prezydent, idąc po tym czerwonym dywanie, wchodzi na schody, które z jednej strony odczytywane są jako schody do samolotu, z drugiej strony jako schody do nieba. Symbol tego zmierzania do gwiazd, do nieba, gdzieś tam w zaświaty – tak wizję połączenia obu pomników jeszcze w kwietniu przedstawiał w rozmowie z RMF FM Marek Suski. Plan nie zostanie jednak zrealizowany.

Do sprawy odniósł się szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, sekretarz komitetu budowy pomników. – Co prawda projekt zakłada pas granitu odchodzący od pomnika ofiar katastrofy, ale one nigdy nie miały być połączone. My od początku zakładaliśmy, że to będą dwie odrębne budowle – wskazał polityk.

Co więcej, RMF24 wskazuje, że kolejną przyczyną może być brak środków. Budowa pomników pochłonęła więcej pieniędzy, niż zakładano. Dlatego nie ukończone jest otoczenie pomnika ofiar katastrofy zgodnie z projektem. – Pewnie kilkaset tysięcy będziemy musieli dozbierać – mówi Jacek Sasin.